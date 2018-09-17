Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerileri, tanınmış sanatçılar ve sanatseverler İstanbul’da bir araya geliyor... Sanat fuarı Contemporary Istanbul (CI) 13. yılında çağdaş sanatın önemli numunelerini 20-23 Eylül tarihlerinde buluşturacak. 54’ü yurt dışından olmak üzere 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseriyle fuarda yer alacak. Sanatseverler yerli isimlerin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya’dan sanatçıları ve koleksiyoncuları görebilecekler. Contemporary Istanbul’de farklı faaliyetler de olacak. 2013 yılından beri düzenlenen “Plugin” bölümünde deanatseverler yeni medya sanatı ile buluşacak. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli “Böyle bir dönemde, fuara katılan galerilerin yarısından fazlasının yurt dışı merkezli galeriler olması uluslararası sanat piyasasının İstanbul’a ve Türkiye sanat piyasasına olan güvenini gösteriyor” diye konuşuyor.