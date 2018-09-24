Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema ve dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan da faaliyette sanat üzerine bir mülakata katılacak. Diriliş Ertuğrul dizisinden tanınan Düzyatan, 27 Eylül günü “Sanatta Etkileşim” başlıklı bir mülakatta katılımcılarla sohbet edecek. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonuyla gerçekleşen Artweeks@Akaretler, 30 Eylül'e kadar Beşiktaş'ta sanatseverlerle buluşuyor. Organizasyon boyunca yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının eserleri Akaretler 37, 39, 41, 45 ve 55 numarada sergilenecek.