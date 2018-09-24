Sinema ve dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan da faaliyette sanat üzerine bir mülakata katılacak. Diriliş Ertuğrul dizisinden tanınan Düzyatan, 27 Eylül günü “Sanatta Etkileşim” başlıklı bir mülakatta katılımcılarla sohbet edecek. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonuyla gerçekleşen Artweeks@Akaretler, 30 Eylül'e kadar Beşiktaş'ta sanatseverlerle buluşuyor. Organizasyon boyunca yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının eserleri Akaretler 37, 39, 41, 45 ve 55 numarada sergilenecek.
Düzyatan'la sanat üzerine sohbet
24.09.2018 - 06:09 | Son Güncelleme: 24.09.2018 - 06:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanat faaliyeti Artwweks@ Akaretler, sanat eserlerinin yanı sıra tanınmış isimleri ağırlıyor.
Etiketler : engin altan düzyatan,
581699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/581699.aspx
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