Sabancı Vakfı’nın kurulmasını sağladığı TUGFO, Avrupa’daki müzikseverlerle buluştuğu 8 konser gerçekleştirdi. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra, 12. yılında Türkiye’nin en başarılı konservatuarlarından seçilen 81 genç müzisyen ile Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan ve Polonya’da Türkiye’yi temsil etti. TUGFO’nun bu yılki Avrupa turnesinin repertuvarında, dünyaca meşhur ABD’li orkestra şefi Leonard Bernstein’ın eserleri yer aldı. Cemal Reşit Rey’in “Enstantaneler” adlı eseri de Avrupa’nın en önemli konser salonlarında müzikseverlerle buluştu.
'Enstantaneler' Avrupa'yı dolaştı
24.09.2018 - 06:11 | Son Güncelleme: 24.09.2018 - 06:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), İstanbul konserinin ardından yurt dışında rüzgâr gibi esti.
Etiketler : Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası,tugfo,
581700 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/581700.aspx
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