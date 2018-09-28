Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Orta Doğu’daki insanların bugün yaşananlara dair endişlerini sanatına yansıtan post-rock grubu, 5-6 Ekim’de İstanbul’da ilk defa Salon İKSV’de sahne alacak. Muhammad Abdullah, Eyad Hamam, Zayd Mseis ve Basel Naouri isimli Ürdünlü sanatçılardan meydana gelen El Morabba3, siyaset ve adaletsizlik gibi mevzuları temel alan eserleriyle, müzikseverlerle buluşacak. Grup, kendi adlarıyla yayınladıkları ilk albümü “El Morabba3”ün ardından ikinci albümü “Taraf Al Khait” ile daha geniş kitlelere ulaştı. Sanat yolculuğu ile Arap bağımsız müzik sahnesini canlandıran El Morabba3, Orta Doğu’nun mühim gruplardan biri hâline geldi.