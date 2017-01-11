Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece Dubai’de muhteşem bir organizasyonla düzenlenen törene katılan Yeşilçay, ödülünü aldı. Yeşil kıyafeti ve takılarıyla dikkatleri üzerine toplayan Nurgül Yeşilçay, ödül töreni öncesi kırmızı halı üzerinde de ilgi odağı oldu. Gecede bol bol eğlenen Nurgül Yeşilçay, Arap hayranlarının da büyük beğenisini kazandı. Hayranları Nurgül Yeşilçay ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

ELISSA İLE HATIRA FOTOĞRAFI

Nurgül Yeşilçay, Arap dünyasının en önemli şarkıcılarından Elissa ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeşilçay, Elissa’ya “Ben de senin hayranınım” dedi.