Okulda tepki çeken ‘Dilan Polat’ gösterisi! Veliler ateş püskürdü

23 Nisan etkinliklerinin yapıldığı bir okulda, sosyal medyada gündem olan bir performans videosu tartışmalara yol açtı. Okuldaki gösteride kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat’ın taklidi yapıldı, o görüntüler velileri tedirgin etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir okulda yapılan Dilan Polat gösterisi sosyal medyadaki kullanıcıları kızdırdı.

Söz konusu gösteride, kız öğrenci Dilan Polat erkek öğrenciler ise polis oldu. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklanan Polat’ın göz altına alınması ‘Enerji’ şarkısı eşliğinde taklit edildi.

"BU NASIL SAÇMALIK"

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar müsamereyle ilgili “Bu nasıl saçmalık” , “Büyük bir şaka olmalı” , “Çocukları böyle şeylerle zehirlemeyin” gibi yorumlar yapıldı.

VELİLER ÇOK KIZDI

Konuyla ilgili ise okul yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Veliler ise “Çocukları okulda suça özendiriyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.