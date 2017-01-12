Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği ‘Dayan Yüreğim’in ilk tanıtımı yayınlandı. Güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken yapım yakında Fox TV’de ekrana gelecek. ‘Dayan Yüreğim’, bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.
Dayan Yüreğim için geri sayım
12.01.2017 - 07:21 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endemol Shine Türkiye’nin yapımcısı olduğu ve altı aydır hazırlıkları sürdürülen ‘Dayan Yüreğim’ için geri sayım başladı.
Etiketler : Dayan Yüreğim,
437237 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/437237.aspx
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