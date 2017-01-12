Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği ‘Dayan Yüreğim’in ilk tanıtımı yayınlandı. Güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken yapım yakında Fox TV’de ekrana gelecek. ‘Dayan Yüreğim’, bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.