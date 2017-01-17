Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RaniniTV'nin haberine göre yönetmen UmurTuragay koltuğunu Feride Kaytana teslim etti. 'Suskunların yönetmeni olarak tanınan Umur Turagay, her hafta 140 dakika dizi çekmeyeceğini dile getirmişti. Daha önceki projesi 'Suskunlar' dizisini bir bölüm çekmiş daha sonra bayrağı başka bir yönetmene devretmişti. Yönetmen bu kez son projesi 'Ölene Kadar' dizisini dört bölüm olarak çekti. Sonrasında ise koltuğunu 'Yüksek Sosyete' dizisinin yönetmeni Feride Kaytan'a bıraktı.