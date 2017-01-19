Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbeycanlı tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar’ın tepkisi ile başlayan eleştiri zinciri sonrası ‘Recep İvedik 5’ fragmanındaki boks sahnesi için karar verildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 filminden bu sahnenin çıkarıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yayınladığı kısa videoda ünlü komedyen şu sözlere yer verdi:

“Herkese merhabalar. Recep İvedik 5’in fragramanını yayınladık 2 gün evvel ve çok büyük bir ilgiyle bizi karşıladınız 10 milyon aşkın bir izlenmeyle şu anda bizi onurlandırdınız çok teşekkür ederiz. 2. konuysa fragmandan bir sahneyle ilgili çirkin bir polemik başladı. Ben filmlerimi gülmek ve güldürmek için yapıyorum her zaman da böyle yaptım. Dolayısıyla bir tek Azerbaycan Türkü kardeşimin hoşnutsuzluğu benim gönlümü yaralar, benim de hoşuma gitmez. Seve seve bu bölümden bu sahneyi çıkartıyorum. Böylece kardeşliğimin, dostluğumun bir kanıtı olsun bu size, art niyetle filmin üzerine gitmeye çalışan insanların da oyunu bozulmuş olsun. Hepinizi seviyorum, hakkınızı helal edin. Tüm Türk milletini saygıyla selamlıyorum.”

“AYGÜN ATTAR, ŞAHAN GÖKBAKAR’A TEŞEKKÜR ETTİ”

Şahan Gökbakar’ın ardından ise bir açıklamada Azeri Tarihçi Aygün Attar’dan geldi. Şahan Gökbakar’a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Attar, “Aynı mertçe dayanışmayı sinema salonlarında Azerbaycan seyircisinden Recep İvedik -5 filmi için göstermesini bekliyoruz. Bu konunun gündeme gelmesinde endişelerimizin kamuoyunda karşılık bulmasında emek veren tüm değerli ve iyi niyetli insanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Filmdeki Azerbaycan - Türkiye rekabeti sahnesi yerini kamuoyunun duyarlığı ve Şahan beyin hassasiyeti sayesine her zaman olduğu gibi bir millet iki devletin sadakati sahnesine bıraktı. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi iki devlet arasında yarışma zarureti hasıl olduğu spor müsabakalarında olduğu gibi finalde sevgi ile alkışlıyoruz bir birimizi. Bir ananın iki oğlu olarak sarılarak tabi ki. Öte yandan Bu sahnede bizimle aynı hassasiyeti gösteren AK Parti Milletvekili Necdet Ünivar’a da teşekkür ederiz” dedi.