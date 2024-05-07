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2 gün arayla yok oldular! Müge Anlı’da aranan Nuran Şahin ve Gökmen Kaya’nın kaybında yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 gün arayla yok oldular! Müge Anlı’da aranan Nuran Şahin ve Gökmen Kaya’nın kaybında yeni gelişme

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz olayın aydınlatılması merakla bekleniyor. Antalya’da evden hastaneye gitmek üzere çıkan 52 yaşındaki Nuran Şahin’in ardından komşusu Gökmen Kaya da ortadan kayboldu. Kayıp şahısların bulunması için Müge Anlı devreye girdi. Programa bağlanan tanıklar Nuran Şahin’i komşusu Gökmen Kaya’nın öldürdüğünü ve uçurumdan attığını iddia ederken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan aramalarda Kaya’ya ait motosiklet bulundu.

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan’da Antalya Alanya’dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Kadının kaybında komşusu Gökmen Kaya hedef gösterilirken, arama çalışmaları başlatıldı. İzleyicilerin de yakından takip ettiği olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İKİSİ DE SIRRA KADEM BASTI

Nuran Şahin, yaklaşık 3 hafta önce hastaneye diye gittiği Antalya Alanya’dan kayıplara karıştı. Nuran Şahin’den 2 gün sonra ise sevgilisi Gökmen Fetullah Kaya motosikletiyle sırra kadem bastı. İlk etapta birlikte kaçtıkları düşünülen ikilinin cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi ile çocukları Müge Anlı’ya başvurdu. İddialar ardı ardına sıralanırken, günlerdir izine rastlanılamayan Gökmen Fetullah Kaya’nın motosikleti ormanlık alanda bulundu.

17 Nisan’da Antalya Gazipaşa’daki evinden Alanya’ya giden Nuran Şahin, eşi ve çocukları ile yaşadığı evine bir daha geri dönmedi. Ondan 2 gün sonra ise sevgilisi olduğu ortaya çıkan Gökmen Fetullah Kaya; Antalya Gazipaşa’dan kayboldu.

2 gün arayla yok oldular! Müge Anlı’da aranan Nuran Şahin ve Gökmen Kaya’nın kaybında yeni gelişme - 1. Resim

Nuran Şahin - Gökmen Kaya

EŞİNİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Esrarengiz bir şekilde kaybolan ikili ile ilgili olarak araştırmacı gazeteci Müge Anlı, konuşulmayan gerçekleri peş peşe ortaya çıkardı. Nuran Şahin’i kaybolduğu gün Alanya’ya köylüsü Durmuş Ali Çelik’in, götürdüğü ilk kez programda konuşuldu. Çok bilinmeyenli çifte kayıpta Nuran Şahin’le alakalı ilişki iddiaları karşısında eşi Mustafa Şahin’in tepkisizliği dikkat çekti.

SON GÖREN KİŞİYMİŞ

Günlerdir Antalya’da araştırmalar yapan Müge Anlı ekibi, çok önemli ipuçlarına ulaştı. Önce Gökmen Fetullah Kaya’nın takıldığı güvenlik kameralarına ulaşıldı, ardından da kameralara göre takip etmiş olabileceği güzergahları ortaya koydu. Araştırmalar sonucu iki kamera arasında sırra kadem basan Gökmen Fetulllah Kaya’nın Nuran Şahin’i son gören kişi olduğu belirlendi.

2 gün arayla yok oldular! Müge Anlı’da aranan Nuran Şahin ve Gökmen Kaya’nın kaybında yeni gelişme - 2. Resim

İDDİALAR ÜZERİNE ARAMA BAŞLATILDI

Müge Anlı’ya konuşan görgü şahitleri ile çifte kayıpta çözüme bir adım daha yaklaşıldı. Önce ikilinin Çeçek Mevkii olarak bilinen dik yamaçtan atılmış olabileceği iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başladı.

2 gün arayla yok oldular! Müge Anlı’da aranan Nuran Şahin ve Gökmen Kaya’nın kaybında yeni gelişme - 3. Resim

MOTOSİKLETİ BULUNDU

Akabinde Nuran Şahin kaybolmadan bir gün sonra Gökmen Fetullah Kaya’yı gören ve gördüğü yerde olmasını garip bulan çoban Müge Anlı’ya ulaştı. Çobanın Gökmen Fetullah Kaya’yı gördüğü yere 500 metre mesafede olan noktada motosiklet bulundu. İlk incelemelere göre motosikletin Gökmen Fetullah Kaya’ya ait olduğu belirlendi.

CESET DE O BÖLGEDE ARANACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplama çalışmaları anbean canlı yayında aktarılırken, Müge Anlı motosikletin bulunduğu çevrede ikiliyle ilgili başka ipuçlarının da bulunabileceğine dikkat çekti. Motosikletin bulunduğu yerde ceset aranacağı bilgisi de canlı yayında kaydedildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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