Eşi banyoda ölü bulunmuştu! Yeşim Erçetin'den intihar itirafı

Boşanma aşamasındaki kocasını banyoda ölü bulduğunu söyleyen şarkısı Yeşim Erçetin'den itiraf geldi. İlk açıklamasında eşinin banyoda düştüğünü söyleyen Erçetin, "Fevzi öldürülmedi, silahla intihar etti. Koltuğa oturup başına ateş etmiş. Onu kanlar içinde evde buldum" dedi.

Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin’in 2022 yılında evlendiği Fevzi Kardeseci, önceki gün evinin banyosunda ölü bulundu. Erçetin ise boşanma aşamasında olduğu eşinin düştüğünü belirterek, "Düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler. En son salı günü gördüm. Özür diledi, ‘Lütfen geri dön’ dedi. Dönmeyeceğimi söyledim. Ölmeden hemen önce de Müslüm Gürses’in ‘Gidecek Bir Gün’ şarkısını cepten attı. Aradım, açmadı. Koşarak gittim. Banyoda kanlar içindeydi. Boşanıyorduk, ama çok sevmiştim. İçim yanıyor. Haplarla ayaktayım.” demişti.

İTİRAF ETTİ

Ancak bu sabah Aramızda Kalsın programının sunucusu Müge Dağıstanlı'ya konuşan Erçetin, itirafta bulundu. Erçetin şunları söyledi:

"Fevzi'nin bir kardeşi var, o açıklama yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldım ve bu açıklamayı şimdi yapıyorum. Fevzi öldürülmedi, silahla intihar etti. Koltuğa oturup başına ateş etmiş. Onu kanlar içinde evde buldum"

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Yeşim Erçetin daha önce yaptığı açıklamada şiddet gördüğünü açıklamıştı. Boşanma davası açtığını belirten Erçetin, şunları söylemişti:

“Kumar alışkanlığı vardı. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman karşısında suçlu arıyor, öfkeli oluyor. Arabada tartışma yaşadık. ‘Bana uğursuz geldin’ diyerek şiddet uyguladı. Kumarda kaybetmesinden beni sorumlu tuttu. Sürekli para kaybediyordu. Önce sözlü şiddette bulundu, sonra kafamı itti, cama çarptım. Çok fazla bunu ajitasyona bağlamak istemiyorum. Paylaşmamın sebebi insanlar görsünler. Hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim, artık bu ilişki son bulacak.”