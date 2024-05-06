Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci’nin ölüm nedeni belli oldu

Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin’in 2022 yılında evlendiği Fevzi Kardeseci, evinin banyosunda ölü bulundu. Erçetin, boşanma aşamasında olduğu Kardeseci’nin cansız bedenini bulduğunu açıkladı, ölüm nedeniyle ilgili acı detayları paylaştı.

Şarkıcı Yeşim Erçetin’in bir süre önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma kararı aldığı eşi Fevzi Kardeseci, hayatını kaybetti. Kardeseci’nin ölüm nedeni ortaya çıktı.

“GİDİŞİN ÇOK ANİ OLDU”

İki yıl önce iş adamı Fevzi Kardeseci ile evlenen Yeşim Erçetin, eşini kaybetti. Sosyal medyadan ölüm haberini duyuran Erçetin, “Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMÜ ŞAİBELİ Mİ?

Fevzi Kardeseci’nin ölüm nedeni belli oldu. İş adamının duşta başını mermer zemine çarparak hayatını kaybettiği belirtildi. Boşanma aşamasındaki olduğu eşinin ölümünün şaibeli olduğu yönünde çıkan haberler üzerine Yeşim Erçetin Aramızda Kalmasın’a şu açıklamayı yaptı:

“Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler. En son salı günü gördüm. Özür diledi, ‘Lütfen geri dön’ dedi. Dönmeyeceğimi söyledim. Ölmeden hemen önce de Müslüm Gürses’in ‘Gidecek Bir Gün’ şarkısını cepten attı. Aradım, açmadı. Koşarak gittim. Banyoda kanlar içindeydi. Boşanıyorduk, ama çok sevmiştim. İçim yanıyor. Haplarla ayaktayım.”

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Yeşim Erçetin daha önce yaptığı açıklamada şiddet gördüğünü açıklamıştı. Boşanma davası açtığını belirten Erçetin, şunları söylemişti:

“Kumar alışkanlığı vardı. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman karşısında suçlu arıyor, öfkeli oluyor. Arabada tartışma yaşadık. ‘Bana uğursuz geldin’ diyerek şiddet uyguladı. Kumarda kaybetmesinden beni sorumlu tuttu. Sürekli para kaybediyordu. Önce sözlü şiddette bulundu, sonra kafamı itti, cama çarptım. Çok fazla bunu ajitasyona bağlamak istemiyorum. Paylaşmamın sebebi insanlar görsünler. Hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim, artık bu ilişki son bulacak.”