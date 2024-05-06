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Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybeden Yeşim Erçetin’in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşi Fevzi Kardeseci&#039;yi kaybeden Yeşim Erçetin’in hayatı ve biyografisi

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2000 ile 2003 aralığında Ozan Orhon ile evli olan isim, 2022 senesinde Fevzi Kardeseci ile evlenmişti. 2 sene önce Amerika'ya yerleşen çiftin özel hayatı yakından takip edilirken eşi kimdir, ne iş yapıyor gibi sorular da araştırıldı.

Birkaç gün önce katıldığı bir programda eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Erçetin hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken eşi Fevzi Kardeseci'nin neden öldüğü de merak konusu oldu.

Fevzi Kardeseci’nin duşta ayağının kayması sonucunda ve başının mermer zeminine çarparak öldüğü öne sürülürken 2. Sayfa'nın haberine göre Kardeseci’nin cansız bedenini buldu.

Eşini kaybeden Yeşim Erçetin’in hayatı - 1. Resim

ABD'ye yerleşmesinin ardından doğum koçluğu yapan isim suratını paylaşarak eşinden şiddet gördüğünü söylemişti. Katıldığı bir programda da boşanma davası açacağını şu sözlerle söylemişti:

“Kumar alışkanlığı vardı. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman karşısında suçlu arıyor, öfkeli oluyor. Arabada tartışma yaşadık. ‘Bana uğursuz geldin’ diyerek şiddet uyguladı. Kumarda kaybetmesinden beni sorumlu tuttu. Sürekli para kaybediyordu. Önce sözlü şiddette bulundu, sonra kafamı itti, cama çarptım. Çok fazla bunu ajitasyona bağlamak istemiyorum. Paylaşmamın sebebi insanlar görsünler. Hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim, artık bu ilişki son bulacak.”

Erçetin, 1979 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1996 senesinde Neşe Erberk mankenlik ajansında mankenlik yapmaya başladı. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) gibi programlarda sunuculuk yapan isim Zeynep, Sensiz Olmuyor ve Serseri gibi yapımlarda da yer almıştı.

Eşini kaybeden Yeşim Erçetin’in hayatı - 2. Resim

20 Ağustos 2003 yılında Ozan Orhon'dan boşandığı evliliğinden Lara Yağmur adında kızı olan Erçetin, 2010 senesinde Emre Matraş ile evlendi ve Masal adında kızı oldu. Çift 1 Nisan 2015 tarihinde yollarını ayırmıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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