Doktordan Türkan Şoray'a uyarı üstüne uyarı: Bahçede bile yürüme

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray yakalandığı ileri derece zatürre hastalığı nedeniyle zor günler yaşıyor. Usta sanatçının iki hafta boyunca evden çıkması yasaklandı.

Türk sinemasının usta oyuncası Türkan Şoray hayranlarını korkuttu. Şoray, pazartesi günü Ediz Hun ile birlikte Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmak üzere KKTC'ye gidecekti.

Habertürk'ün haberine göre, usta sanatçı her ne kadar KKTC'ye gitmek istese de doktorundan seyahat izni çıkmadı. Doktorunun, "Değil seyahat etmek, evinin bahçesinde bile yürüme" demesiyle Şoray'ın hastalığının sanıldığından daha ağır olduğu anlaşıldı.

İKİ HAFTA BOYUNCA YASAK

Türkan Şoray, yeniden doktor kontrolünden geçti. Sanatçının sağlık durumu, hastalığa yakalandığı ilk günlere oranla daha iyi olsa da yüksek riskli durumun devam ettiği sonucuna varıldı. Doktoru, Şoray'a iki hafta boyunca evden çıkmamasını, hiçbir şekilde yorulmamasını söyledi.

KARANTİNAYA GİRDİ

Türkan Şoray, bunun üzerine evinde iki hafta sürecek bir karantinaya girdi. Doktoru, yeterince dikkat ettiği takdirde iki hafta sonra iyileşeceğini söyledi.

Türkan Şoray, son olarak 21 Nisan'da Adana Kültür Yolu Festivali ile iç içe düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda düzenlenen etkinlikte yer almıştı.