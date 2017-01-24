Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir karaciğer yağlanması nedeniyle tedavi gören Çağatay Ulusoy, önceki gün rahatsızlanarak Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. 1 saat kaldığı hastanede serum tedavisi gören Ulusoy, çıkışta muhabirlere görüntü vermemek için dublör kullandı.

Cipini kapalı otoparka gönderen Ulusoy, kendisi yerine bir hastane çalışanını araca bindirdi. Hastane çalışanı kapüşonuyla yüzünü gizleyerek Ulusoy’un aracıyla oradan uzaklaştı. Hastanede 1 saat bekleyen Ulusoy ise muhabirlerin gittiğini öğrenince evinin yolunu tuttu.

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