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Melek Baykal 'Cennet Mahallesi' itirafıyla şoke etmişti! Alişan'dan cevap geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Melek Baykal &#039;Cennet Mahallesi&#039; itirafıyla şoke etmişti! Alişan&#039;dan cevap geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Melek Baykal, geçtiğimiz günlerde “Cennet Mahallesi'nin proje aşamasında Çağla Şıkel ve Alişan'a karşı çıkmıştım” açıklamasıyla şaşırtmıştı. Baykal’ın itirafına Alişan’dan cevap gecikmedi.

Cennet Mahallesi dizisinde bir dönem Pembe karakterini üstelenen Melek Baykal, katıldığı bir YouTube kanalında fenomen yapım ile ilgili açıklama yapmış, yıllar sonraki itirafıyla ses getirmişti. 

“MANKEN VE TÜRKÜCÜ İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

Melek Baykal, Cennet Mahallesi’nin proje aşamasındayken Çağla Şıkel ve Alişan’ı istemediğini belirterek şöyle konuşmuştu:

“Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki Alişan ve Çağla Şikel var. Dedim ki o zaman beni affedin ne olur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü oynayamam kusura bakmayın. Israrla 'Sen bana güven, olacak' dedi ve gerçekten de oldu. Türker abi havayı çok iyi koklayan bir adamdı.”

Melek Baykal 'Cennet Mahallesi' itirafıyla şoke etmişti! Alişan'dan cevap geldi - 1. Resim

ALİŞAN: O DÖNEM ÖN YARGI VARDI

Yapımcılarına “Bir manken ve bir türkücü ile çalışmak istemiyorum” dediğini söyleyen Baykal’a Alişan’dan cevap geldi. Ünlü isim, şöyle konuştu:

“O hikayeyi biz biliyoruz, doğru. Bize karşı bir ön yargı değil, sonuçta Melek abla tiyatrocu. Ve dönemde biraz daha tutuculuk vardı. Okumamış, şarkıcı ve manken olup oyunculuk yapanlarla ilgili ön yargı vardı o dönem. Ama sonuçta yapımcı Türker ağabeydi. Onun ne kadar doğru bir cast seçtiği dizi başlayınca ortaya çıktı.”

“Önyargı olması durumu sizi psikolojik olarak etkiledi mi?” sorusuna ise şu şekilde karşılık verdi:

“İstememe durumundan haberimiz yoktu, Melek abla bunu daha sonra bize itiraf etmişti. Ben böyle bir şey demiştim çocuklar ama siz çok güzel başardınız, altından kalktınız diye sonradan söylemişti.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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