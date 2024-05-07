Nihat Doğan ile Arzu Doğan boşanıyor! İşte ayrılık nedeni

Yüzündeki değişimle gündem olan Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Eşim beni tezgaha düşürdü

Yüzündeki değişimle gündem olan Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Eşim beni tezgaha düşürdü

Ünlü türkücü Nihat Doğan, 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten 1.5 yaşında bir oğulları bulunan çift boşanma kararı aldı. İkilinin evlerini ayırdığı da öne sürüldü.

Yaptığı çıkışlarla ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Nihat Doğan, özel hayatıyla gündeme geldi. Doğan, iki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturduğu hayranı Arzu Doğan ile boşanma kararı aldı.

Nihat Doğan 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan ile yıldırım hızıyla evlendi. Apar topar nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

Evlilik kararıyla adından söz ettiren çift, kısa bir süre sonra oğulları Amin Badıkan’ı kucaklarına aldı.

BOŞANMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Oğulları şimdilerde 1.5 yaşında olan Doğan çifti boşanma kararı aldı. İkilinin nafaka ve tazminatta anlaştığı, Nihat Doğan’ın eşi ve oğlunun oturması için bir evin tapusunu Arzu Hanım’a verdiği öne sürüldü.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, çiftin boşanmasının sebebi konserlerden sonra evde kıskançlık krizlerinin kopmuş olması. İkili iddiaya göre evliliklerinde bir süredir problem yaşıyor.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Boşanma davası açan Arzu Doğan, Nihat Doğan ile tüm fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı, yalnızca oğluyla çektirdiği kareleri bıraktı.

DAHA ÖNCE DE KISKANÇLIK KRİZİ ÇIKMIŞTI

Öte yandan Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın arasında daha önce de kıskançlık krizi çıkmıştı. Doğan yeni single’ı ‘Aman Güzel Yavaş Yürü’de mankenlerle kamera karşısına geçmişti. Mankenlerin klipte olmasından rahatsızlık duyan Arzu Doğan, kriz çıkarmış ve evi terk etmişti.