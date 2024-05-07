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Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren dizi Aşk-ı Memnu’da üstlendiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Nebahat Çehre rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldı.

1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve oyunculuğuyla alkış toplayan Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu. 

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Nebahat Çehre, üzen bir haberle gündeme geldi. Usta oyuncunun geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 

Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çehre’nin kalbine stent takıldığı bilgisi edinildi. Bir gece müşahede altında kalan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  

Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı - 2. Resim

DAHA ÖNCE DE STENT TAKILMIŞTI

Nebahat Çehre, 2019 yılında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan muayenenin ardından kalbe giden ana damarlardan birinin tamamen tıkandığı anlaşılan ünlü oyuncuya o dönemde de stent takılmıştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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