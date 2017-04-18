Neslihan Günaydın Aka: Oyunculuktan önce kasiyerlik yapmıştım

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adını Sen Koy’un ‘Cevriye Halası’… Türkiye onu ilk bölümden kabullendi. Neşeli tavırları, sıcak sohbetleri, yardımseverliği ile herkesin vazgeçilmezi oldu. İzleyen herkes kendinden bir şey bulabiliyor. Evet evet Neslihan Günaydın Aka’dan bahsediyorum… Karakter oyuncusu olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiriyor ve şunları ekliyor başarılı isim; ‘Karakter oyuncusu olmak çok lezzetli ve baktığında işi götüren oyunculardır’



Bir gününüz nasıl geçiyor?

Kahvaltı ve Türk kahvası en büyük keyfim. Sinir ola ola mutlaka bir magazin programı izliyorum. Sete hazırlanıyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum



Çekimleriniz nasıl oluyor? Duygu değişimi nasıl oluyor?

Haftalık diziye nazaran çok sıkı bir program var. Aynı gün için de birkaç bölümün farklı günlerini çekiyoruz. Canlandırdığım karakter hep pozitif olduğu için sıkıntı çekmiyorum. Hep deli deli kahkaha atıyor, yardımsever biri



Cevriye Hala ile örtüşen yanlarınız neler?

Tamamı ile kendimden çıkan bir karakter. Çok eski Türkçe, deyimler ile konuşuyorum. Cevriye hala da öyle… Ortamı neşelendiririm, hep pozitifim



Teklif size nasıl geldi?

Dizinin cast direktörü benim menajerim. Deneme çekimi yaptık, çok eğlendik. Sunulduğunda direk kabul edildi.





Zorlandığınız zamanlar oldu mu?

Gülme krizine girdiğim çok zamanlar oldu. Sahnede bir mimik yapıyoruz ve yerlere yatıyoruz. Ben girene kadar gülme yoktu dizide. Benimle birlikte o denge oturdu. Diziye renk kattığım söyleniyor



Karakter oyuncusu olmanın zorlukları neler?

Gerçek anlamda hep bunu olmak istedim. Baba katilini oynadım. Miras gitmesin diye babamı şamdanla öldürdüm. İftira atan bir kadın, dayak yiyen… Hepsini oynadım.

Karakter oyuncusu olmak çok lezzetli ve baktığında işi götüren oyunculardır.



Oyunculuğa başlama süreciniz nasıl oldu?

İzmir’de yaşıyordum. 18 ay Ege Üniversitesi’nde eğitim aldım. Bir sürü oyunlarda rol aldım. Hayatının getirdiklerinden dolayı kasiyerlik de yaptım. Eşimle tanışıp İstanbul’a yerleştim. Skeçler yazdım, tiplemelere girdim. 20’ye yakın reklam filmlerim var. Tiplemelerden sonra işlerim çok açıldı



Oynamak istediğiniz bir rol var mı? Hedefiniz nedir?

Sosyal bir psikopatı oynamayı çok istiyordum. Ama oyuncu için hedef bitmiyor. Cevriye Hala benim ilk dizim, ilk göz ağrım. Şuan projemden çok memnunum. Yaz için de sinema filmleri geliyor



Tiyatro mu set mi?

Hepsinde işimi yaptığım için ayırt etmiyorum.



Çalışma koşulları olarak karşılaştırırsak…

Tiyatronun çok uzun bir prova süreci var. Oyun sahnelendiği zaman işini yapıyorsun ve gidiyorsun. Ama dizi öyle değil. Saç makyaj, ezber..



Ezberde zorlanıyor musunuz?

Hayır. Aklıma yazıp doğaçlama yapıyorum. Cevriye karakteri buna çok müsait…



Cevriye Hala’yı çok sevmiş halkımız.. Sebebi ne olabilir?

Samimiyet ve doğallık. Sosyal medyadan yayın yaptığımda kimse inanamıyor. Olduğum gibiyim. Saçım başım nasıl çıkmış bakmıyorum. Neslihan ile Cevriye’nin alkışlanması…





Hayattaki önceliğiniz nedir?

Evladım ve hayatım



Hayat felsefeniz nedir?

Anın tadını çıkarmak. Güler yüzlü, pozitif olmak, iyi insan olmak. Kötü olmak çok zor… Şükür çok önemli. Allah’ım buna izin verdiği için her gün şükrediyorum. İstediğim sevdiğim işte Allah izin verdiği sürece bir yerlere gelebildim



Başarının sırrı nedir?

Disiplin ve saygı. Saatinde gideceksin, ezberini yapacaksın. Kaprise gerek yok. Rolün büyüğü küçüğü yoktur.



Kendinizde sevmediğiniz özelliğiniz var mı?

Çok telaşlı ve aceleciyim.



Çocukluktan gelen bir şey mi?

Aileden… Annem ve babam da böyledir.



Sevdiğiniz?

Sabırlıyımdır. Bir hedefe kilitlenmişsem ve inanıyorsam sabrederim. Ama taşkınlıklarım da oluyor.

Son zamanlarda boşanmalar çok artıyor. Evliliğin temeli nedir sizce?

İletişim… Tartışma bile bir iletişimdir. Anlamaya çalışmak çok önemlidir. Eğer ilişkiyi düzeltmek istiyorsak sabırla dinlemeliyiz.

İyi bir anne nasıl olur?

Empati kurmalı mutlaka.. Ben çok taşkın bir kızdım. Oğlum bana yaptığı zaman onu anlayabiliyorum. Akışına bırakıyorum olayları… İnat yapmıyorum



Siz nasıl bir annesiniz?

Empati yapan bir anneyim. Sert dil kullanmadan; Bir de böyle yapsan, Bir de böyle düşünsen… En sevmedikleri laf ise; Ben sana demiştim. Yaşayıp görmesi gerekiyordu, yaşadı.



En çok nelere ağlarsınız?

Sonsuz Aşk filminde ağladım en son… Sinirlerim bozuldu hıçkıra hıçkıra ağladım. Köpeğin gözüne bakar ağlarım. Belli olmuyor



Set dışında en çok nelere gülüyorsunuz?

Arkadaşlarım ile çok eğleniyoruz



Arkadaşlarınıza sorsak sizi nasıl tanımlar?

Pozitif biri derler kesinlikle. He güzel yönlerini görmeye çalışırım. Halledemedin mi Allah’a bırak.



Ev kelimesi ne ifade ediyor?

Ev kadınıyım. Sürekli her şeyiyle ilgilenirim. Ev benim için kale. Evde yalnız kalmaya bayılıyorum. Hiç sıkılmam

Eş?

Güven. Tanıdığımız bir ablamız rahatsızlık geçirdi ve ilk eşini aradı. Evlat bile bir yere kadar… Geleceğe yatırım



Set?

İkinci evim. Sahneye girene kadar, kahve, muhabbet… Setimiz çok güzel. Oyuncularla ilgili problemimiz yok.





Siz 6o kilosunuz, 85 kiloluk bir kadını canlandırıyorsunuz? Rahatsızlık hissediyor musunuz, ağırlık yapıyor mu?

Hayır. Çok hafif bir metaryel. Cevriye kostümünü giydiğimde, o bilezikleri takıp takıştırdığımda Cevriye oluyorum. Ellerimin duruşu değişiyor, saçımı tutuşum değişiyor.



Kilo takıntınız var mı?

Evet ama takılmıyorum. Takıldığım zaman daha çok kilo alıyorum.