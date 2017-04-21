Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dondurma firması Algida, bu yaz gençlere “İlk Adımı Sen At” mesajıyla seslenecek. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile yeni bir iş birliğine imza atan firma, “İlk Adımı Sen At” şarkısına klip de çekti. Klibin ilk versiyonu dijital mecralardan sadece 24 saat boyunca izlenebilecek ve sonra yok olacak. Söz ve müziği Kenan Doğulu’ya ait, düzenlemesini Kenan Doğulu ve Güneş Ergün’ün yaptığı “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla ünlü sanatçı, gençlere cesaret verecek.