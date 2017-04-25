Ses sanatçı Turabi Yıldırım, Vezir Parmağı filminin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu Mahsun Kırmızıgül ve filmin yapımcısı Boyut Film AŞ hakkında, 100 bin lirası maddi, 50 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 150 bin liralık tazminat davası açtı. Yıldırım adına dava açan avukatlar Haydar Keskin ve Murat Koç, müvekkillerinin “Soy Babam” isimli eserinin Kırmızıgül’ün filmde izinsiz olarak kullanıldığını savundu. Avukatlar, Kırmızıgül’ün eserin bestesinin kendisine aitmiş gibi, “Tavuklarım Var” adı ile filmde kullandığını iddia etti. Dava dilekçesinde, “Eserin filmde kullanılmasıyla haksız kazanç elde etmişlerdir” ifadesine yer verildi.
Kırmızıgül’ün ‘Tavuklarım Var’ şarkısı davalık oldu
25.04.2017 - 07:52 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ses sanatçı Turabi Yıldırım, Vezir Parmağı filminin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu Mahsun Kırmızıgül ve filmin yapımcısı Boyut Film AŞ hakkında, 100 bin lirası maddi, 50 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 150 bin liralık tazminat davası açtı.
Etiketler : Tavuklarım Var,
467607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/467607.aspx
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