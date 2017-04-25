Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ses sanatçı Turabi Yıldırım, Vezir Parmağı filminin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu Mahsun Kırmızıgül ve filmin yapımcısı Boyut Film AŞ hakkında, 100 bin lirası maddi, 50 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 150 bin liralık tazminat davası açtı. Yıldırım adına dava açan avukatlar Haydar Keskin ve Murat Koç, müvekkillerinin “Soy Babam” isimli eserinin Kırmızıgül’ün filmde izinsiz olarak kullanıldığını savundu. Avukatlar, Kırmızıgül’ün eserin bestesinin kendisine aitmiş gibi, “Tavuklarım Var” adı ile filmde kullandığını iddia etti. Dava dilekçesinde, “Eserin filmde kullanılmasıyla haksız kazanç elde etmişlerdir” ifadesine yer verildi.