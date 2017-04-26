Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu ve Devlet Tiyatroları Eski Sanat Yönetmeni Erhan yazıcıoğlu, 15 Temmuz için 'Keşke geçen yıl ölseydim de bu yaşananları görmeseydim' dedi.



"15 TEMMUZ'DAN SONRA GÜNLERCE UYUYAMADIM"

Yarın ilk bölümü ATV ekranında yayınlanacak olan 'İkisini de Sevdim' dizisinin başrol oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu Günaydın'a konuştu: 15 Temmuz'u görmektense ölmeyi yeğlerdim. Karıma 'Keşke geçen yıl ölseydim de bu yaşananları görmeseydim' dedim. İnanamadım, günlerce uyuyamadım.



YAZICIOĞLU: DÜNYA BİZİ KISKANIYOR

Usta oyuncu Yazıcıoğlu şöyle deva etti: Ne önemli bir ülkeymişiz ki bütün dünya bizi kıskanıyor. Geçen yıl genel sanat yönetmeniyken 300 kişi Tiyatrolar Günü'mü kutladı, bu yıl sadece iki kişi aradı. Bu bariz şekilde yalakalıktır.