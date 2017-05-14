Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Panorama yorumcusu Semih Öztürk, Ünlüler takımında performansını gün geçtikçe artıran Serhat Akın'ın final yolunda iddialı bir konuma geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Semih Şentürk, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'da Serhat Akın'dan övgüyle bahsetti.

Serhat'ın final yolunda iddialı bir konuma geldiğini belirten Semih, "Serhat Akın fırtına gibi geliyor. Kıbrıs zamanı kim bilir neler yapacak. Orda da bu şekilde devam ederse herkesin canını sıkacak" dedi.