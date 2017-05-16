Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sibel Can'ın, kızı Melisa Ural doğduğu günden beri basının ilgi gösterdiği çocuklardan biriydi. Ancak Melisa hep magazin dünyasından uzak kalmayı başardı. Melisa'nın son halini görenler ise "tıpkı annesine benziyor" dedi.

MELİSA MAGAZİNDEN UZAK KALMAYI BAŞARDI

1994 yılında dünyaya gelen Melisa Ural ailenin en büyük çocuğu. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melisa Ural magazin gündemine pek gelmiyor. Melisa şu an London College of Communication'da İletişim Bölümü'nde okuyor.

GİTTİKÇE ANNESİNE BENZİYOR

Instagram'da 122 bin takipçisi olan Melisa Ural'ın giderek annesi Sibel Can' a da benzemesi gözlerden kaçmadı.



İşte Melisa Ural'ın son hali: