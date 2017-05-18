Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin, İngiltere'de hem eğitimini sürdürüyor hem de oyunculuk yapıyor.



HABERİ ANNELER GÜNÜ'NDE VERDİ

HT Magazin yazarı İpek Durkal'ın haberine göre, Türkiye'ye son geldiğinde, 'Mata Hari' müzikalinde rol aldığını söyleyen Tekin'in başarısıyla ilgili en güzel haberi 'Anneler Günü'nde Şevval Sam verdi.

17 KİŞİ ARASINA GİREN İLK TÜRK

Tarık Emir, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford'un drama okuluna başvuran 8 bin kişi içinden kabul gören 17 kişiden biri ve ilk Türk oldu. Claire Foy, Richard Gadd gibi ödüllü ve başarılı isimler de bu okulun mezunları arasında.

3 YILLIK EĞİTİM ALACAK

Tarık Emir, yeteneğin yanı sıra, yüksek motivasyona sahip, meydan okumaya hazır, sektörün değişen ihtiyaçlarına karşı esnek ve açık olan insanların kabul edildiği kurumda 3 yıllık eğitim alacak.



ANNESİNİ GURURLANDIRDI

Annesi Şevval Sam ve anneannesi Leman Sam'ı hayli gururlandıran Tarık Emir, sanırım birkaç yıl içinde bizlerin de Türkiye adına gururlandığı çok iyi bir oyuncu olacak.