Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram hesabından Erdoğan’la aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Tatlıses, fotoğrafa da “998 gün sonra Sayın Başkanım yine evinde, yuvasındaki partisinin başında... Hasreti sona erdi, ilk günkü aşkla, yine partisiyle; vatana, millete hizmette durmayacak, yola devam diyecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanımı tekrar kutluyor ve tebrik ediyorum. Yüce Allah yar ve yardımcısı olsun...” notunu düştü.

Tatlıses’in bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.