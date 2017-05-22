Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague Finali'nde Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Maçı izlemeye gidenler arasında sosyete kasabı Nusret de vardı.



OYUNCULAR TRİBÜNE GİTTİ

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u yenip Avrupa Şampiyonu olmasının ardından kupayı kaldıran oyuncular tribünlere gitti.

ŞAMPİYONLUK KUPASINA TUZ DÖKTÜ

Her fırsatta kendini göz önüne çıkarmayı başaran Nusret, kupa kaldıran oyuncularla birlikte fenomen haline gelen tuz dökme hareketini yaptı. Geceye Nusret'in şampiyonluk kupasına tuz dökmesi damga vurdu.