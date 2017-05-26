Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin sabahları yayınlanan magazin programı Renkli Sayfalar sezon finaline giriyor.

Sunuculuğunu Şule Zeybek ve Lerzan Mutlu'nun yaptığı Renkli Sayfalar programının sunucuları sezon finalini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Program sunucularından Zeybek'in ise yazın yeni bir proje ile de ekranda olacağı belirtiliyor.