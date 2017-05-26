Kanal D'nin sabahları yayınlanan magazin programı Renkli Sayfalar sezon finaline giriyor.
Sunuculuğunu Şule Zeybek ve Lerzan Mutlu'nun yaptığı Renkli Sayfalar programının sunucuları sezon finalini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Program sunucularından Zeybek'in ise yazın yeni bir proje ile de ekranda olacağı belirtiliyor.
Renkli Sayfalar sezon finali yapıyor
26.05.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D'de yayınlanan magazin programı Renkli Sayfalar sezon finali yapıyor.
Kanal D'nin sabahları yayınlanan magazin programı Renkli Sayfalar sezon finaline giriyor.
Etiketler : Renkli Sayfalar,
476829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/476829.aspx
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