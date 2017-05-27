Türkay, Türkiye’deki oyunculuk kariyerini bir kenara bırakıp, İngiltere’ye yerleşti. Bir süredir oğluyla orada yaşayan oyuncunun, İngiltere’de diksiyon kursları verdiği öğrenildi. Saral’la aşk yaşayan Türkay’ın oğlunun eğitimi için İngiltere’ye yerleşme kararı aldığı ve birkaç yıl içinde de vatandaşlık hakkı elde edeceği iddia edildi.
İnci Türkay İngiltere'ye yerleşti
27.05.2017 - 08:12 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sekiz yıldır birlikte olan İnci Türkay ile Atilla Saral’ın arasına kilometreler girdi.
Etiketler : İnci Türkay,
477024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/477024.aspx
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