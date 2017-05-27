Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkay, Türkiye’deki oyunculuk kariyerini bir kenara bırakıp, İngiltere’ye yerleşti. Bir süredir oğluyla orada yaşayan oyuncunun, İngiltere’de diksiyon kursları verdiği öğrenildi. Saral’la aşk yaşayan Türkay’ın oğlunun eğitimi için İngiltere’ye yerleşme kararı aldığı ve birkaç yıl içinde de vatandaşlık hakkı elde edeceği iddia edildi.