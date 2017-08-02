Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım ayında evleneceği Eda Erol ile ilgili, “Terliğimi ayağıma getirecek” ifadesini kullanan Alişan, medyada ve sosyal medyada uzun süre eleştirildi. 7. Büyük Ankara Festivali’nde dün sahne alan şarkıcı, sahneye çıkmadan önce yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi. Sosyal medyada yapılan hakaret ve yorumların umurunda olmadığını ifade eden Alişan, şunları söyledi: “Yaptığım açıklamalar sonrasında üzerime çok gelindiğini düşünüyorum. Sosyal medyada yapılan yorumlar veya hakaretler inanın hiç umrumda değil. Hakaret boyutunda olan ithamlarla ilgili hukuksal süreci zaten başlattım."



“DEĞİŞEN TEK ŞEY NİŞAN YÜZÜĞÜ”

3 yıl aradan sonra yeniden aynı festivalde Ankaralılarla birlikte olmanın gurur verici olduğunu ifade eden şarkıcı, “3 yıl sonra bende değişen tek şey nişan yüzüğü oldu. Burada bekar olan herkese de hayırlı bir kısmet diliyorum” dedi.