Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Büyük Ankara Festivali'nde sahne alan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın 'Gir Kanıma' şarkısını seslendirdi. Çocukluk hayranı olduğu Kolçak'ın kendisi için çok büyük bir sanatçı olduğunu belirten Derici, gözyaşlarına hakim olamadı.



RAPORLU OLMASINA RAĞMEN SAHNEDE

Çok duygusal dönemlerden geçtiğini ifade eden Derici, son dönemde magazin basınında geniş yer bulan sağlık durumuna da değindi. Yoğun tempoda devam eden konser programı nedeniyle yorgun düştüğünü belirten sanatçı, "15 günlük sağlık raporum olmasına rağmen bugün sahnedeyim. Bu işi çok seviyorum o yüzden sevenlerimden kopamıyorum" dedi. İrem Derici, sunuculuğunu üstlendiği televizyon programını da sağlık problemleri nedeniyle sonlandırdığını ifade etti.



"ÖLENE KADAR BENİM ABİMDİR"

Festivalde aynı gün sahne alan Mustafa Ceceli ile düet yapan İrem Derici, izleyenlere muhteşem bir konser verdi. 'Kıymetlim' isimli şarkıyı birlikte seslendiren ikiliden Derici, Ceceli ile ilgili şunları söyledi: "Aynı karından çıkmasak da aynı karında büyümesek de bu adam ölene kadar benim abimdir. Hayattaki en büyük isteğim inşallah bir gün benim de onun gibi bir oğlum olur."



"APAÇİYSEK SUÇUMUZ NE?"

'Kıymetlim' şarkısının yılın düeti olacağını ifade eden Mustafa Ceceli, "Bu şarkı sene sonu geldiğinde tahmin ediyoruz ki bütün ödülleri toplayacaktır. Ayrıca 'Kıymetlim'i bugün Ankara'da ilk kez sahnede canlı olarak birlikte söyledik" dedi. Ceceli, konser sırasında da sık sık elektronik klavye eşliğinde hayranlarını coşturdu. "Apaçiysek suçumuz ne?" diyen sanatçı, bir dönem oldukça meşhur olan 'apaçi müziği' ile sahnede dans etti.