Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk dünyası ülkelerinin, aralarında yarıştığı Türkvizyon isimli yarışmada ilk kez ülkemize 3. olarak madalya getiren Görkem Durmaz, büyük çıkışa hazırlanıyor. Yorumcu ve besteci kimliğiyle önemli bir hayran kitlesine sahip olan Görkem Durmaz, 2645 Records etiketiyle çok yakında sevenleriyle buluşmak için son hazırlıklarını tamamladı. Söz ve Müziği Görkem Durmaz imzası taşıyan “Çevrim Dışı” isimli eseriyle ve Yekta Özbilen yönetmenliğinde çektiği klip çalışmasıyla aradan sıyrılmayı hedefliyor. Kemerburgaz’da performans klip’i olarak çekilen çalışma digital platform üzerinden müzik severlerle buluşacak. İlk kez ödül aldığımız Türk dünyası ülkelerinin katıldığı Türkvizyon, isimli yarışmaya da sözü ve bestesi kendine ait olan “Hırçın Sular” isimli eseriyle katılan Görkem Durmaz “Ben müziğin şifrelerini çözdüm, sound anlayışım ve yazdığım sözler herkesi içine alıyor ve başarı geliyor. 2645 Records etiketiyle sevenlerime sunacağım Çevrim Dışı isimli eserde dinleyenin etkileneceği müziğin büyüsüyle çabuk kabullenilecek bir eser” dedi. Müzik dünyasına kusursuz döneceğini dile getiren Görkem Durmaz, çözdüğünü iddia ettiği müziğin şifreleriyle zirveye oynamayı hedefliyor.