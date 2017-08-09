Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Rhinestone Cowboy’ şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan ve müzik otoriterleri tarafından 'country' türünün efsane isimlerinden olarak kabul edilen 81 yaşındaki Glen Campbell 81 yaşında hayatını kaybetti. Campbell, 60'lı ve 70'li yıllarda palazlanan country müzik türünün en önemli temsilcilerinden biriydi.