‘Rhinestone Cowboy’ şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan ve müzik otoriterleri tarafından 'country' türünün efsane isimlerinden olarak kabul edilen 81 yaşındaki Glen Campbell 81 yaşında hayatını kaybetti. Campbell, 60'lı ve 70'li yıllarda palazlanan country müzik türünün en önemli temsilcilerinden biriydi.
Glen Campbell hayatını kaybetti
09.08.2017 - 01:46 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 01:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'li efsane şarkıcı Glen Campbell, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Etiketler : glen campbell,
494881 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/494881.aspx
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