Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım'ın, Milli futbolcu Emre Mor'a toplamda 10 milyon euro'luk resmi teklif yaptıklarını açıklamasının ardından gece geç saatlerde Acun Ilıcalı'nın yaptığı hamle kafaları karıştırdı.

"BU TRANSFERE EN ÇOK ACUN SEVİNİR"

Dün gece yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında konu Emre Mor transferine gelince başkan Yıldırım, detayları açıklarken; Emre Mor'un Inter'e transferinin henüz gerçekleşmediğini, Dortmund'a son bir teklif yaptıklarını (2 milyon euro kiralama bedeli + 8 milyon euro satın alma opsiyonu) ifade etti. Bunun üzerine Rıdvan Dilmen, "Bu transfere en çok Acun sevinir" şeklinde bir çıkışta bulundu.



KAFALARI KARIŞTIRDI

Dün geç saatlerde ise Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada Emre Mor ve menajeri Muzzi Özcan'ı takip etmesi kafaları karıştırdı.