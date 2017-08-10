Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, 68 yaşındaki sanatçı Selda Bağcan ile "Gesi Bağları" ismindeki türküde düet yapmak istediğini ifade etmişti.

"ONA 'HAYIR' DİYEMEM"

Posta'da yer alan habere göre Aleyna'yı beğeniyle takip ettiğini söyleyen Selda Bağcan şöyle konuştu: "Ona 'Hayır' diyemem. Ben de onu çok seviyorum. Tam bir lolita. Aleyna'ya yaşından dolayı yüklenip çok ayıp ettiler. Oysa aklı başında bir genç kız.

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Bir gece beni rüyasında görmüş. Kalkmış, ağlamış... Buna dair bir tweet attı. Aradım, konuştuk. Bana karşı ilgisi çok hoşuma gitti.."