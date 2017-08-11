Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gösteri dünyasındaki pek çok isim estetik operasyon geçirerek adeta başka bir insana dönüştü. O değişime uğrayan ünlülerden biri de şarkıcı Sıla oldu.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sıla'nın yıllar önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel şarkıcının liseye giderken çekildiği öne sürülen fotoğrafla ilgili gelen yorumlar iki kutba ayrıldı.

ŞAŞIRAN DA VAR, GÜZEL DİYEN DE!

Bir grup, Sıla'nın geçirdiği değişime şaşırırken, bir diğer grup, sanatçının lise yıllarında da güzel olduğunu vurguladı.

İşte Sıla'nın lise yıllarına ait fotoğrafı;