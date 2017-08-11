Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar müziği ve şarkılarıyla gündemde olmayı başaran Çağla, hiç aklına gelmeyen bir olayla karşılaştı. Oturduğu evden komşularının kedisini şikâyet etmesi üzerine evini boşaltmak zorunda kaldı. Kedinin tüy dökmesini sebep gösteren komsuları başarılı sanatçının hışmıyla karşılaştılar. Kita ismindeki kedisini klip çalışmasında gösteren Çağla “ Benim yalnız kaldığım anların en yakın dostu Kita olmuştur. Tüy dökmesini bir neden olarak ortaya atan komşularım, benim kedimin sphynx cinsi ve dünyanın tek tüysüz kedisi olduğundan bile habersizler. Şaşkın bir halde ne diyeceğimi şaşırmış vaziyette evimi taşıma kararı aldım” dedi. Kedisine olan düşkünlüğü yakın çevresi tarafından bilinen Çağla kedim için evimden de çok sevsem bile erkek arkadaşımdan da vaz geçerim ifadesinde bulundu. Ev krizi sanatçının anlayış çerçevesindeki tavrı ile tatlıya bağlanırken Çağla, sahne alacağı konserler için çalışmalarına hız verdi.