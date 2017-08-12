Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının usta sanatçısı Selma Güneri, meme kanserine yakalandı. Yıllar önce boşandığı Yusuf Sezgin, dargınlığı bir kenara bırakıp Güneri'nin en büyük destekçisi oldu.

ESKİ EŞİ YAKINDAN İLGİLENİYOR

Selma Güneri'ye, 4 ay önce meme kanseri teşhisi kondu. Büyük moral bozukluğu yaşayan 66 yaşındaki sanatçının yanına ilk koşan ise yıllar önce boşandığı, oğlunun da babası olan Yusuf Sezgin oldu. Sezgin, eski eşiyle yakından ilgileniyor, onu yalnız bırakmıyor.

OĞLUNA "EVLEN" DEDİ

Kanser haberini alan Güneri, 42 yaşındaki oğlu Umut'un bir an evvel evlenmesini istedi. Umut da geçtiğimiz günlerde evlenip annesinin dileğini yerine getirdi.