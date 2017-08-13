Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Vargın, 2014 yılında yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlığın ardından, Marmaris’teki özel bir hastanede tedavi altına alınmış, zaman zaman bilinç kaybı yaşadığı öğrenilmiş ve sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU

2015 yılında ise, Parkinson hastalığı şikayetiyle yine Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yürümede zorluk çeken Vargın, fizik tedavisi almaya başlamıştı.

KUZEY VARGIN KİMDİR?

Kuzey Vargın (d. 15 Haziran 1940, İstanbul), Türk sinema oyuncusu.Yeşilçam’da 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürmüştür. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent vs. rollerini oynamıştır. Sert bir yüz ifadesine sahiptir, bunun sayesinde karakter oyuncusu olmuştur. Eski jön günleri geride kalmış olsa da Türk sineması yepyeni karakter kazanmıştır. Kartal Tibet’den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır. En son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Âdil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü başarı ile yerine getirmiştiri. Dizide Doğu Eşrefoğlu’nun kardeşidir.