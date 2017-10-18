Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadenizli sevilen sanatçılar, 1 sene önce geçirdiği trafik kazasının ardından beyin fonksiyonlarını kaybeden şarkıcı Ebral Aydın’ın eşi Derya Aydın için düzenlenen yardım konserinde buluştu. Önceki akşam Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşen konserde sanatçılar, şarkılarını Derya Aydın için söyledi. Önümüzdeki aylarda kök hücre tedavisi için 12 ameliyat geçirecek olan Derya Aydın için gerçekleştirilen konsere; Cengiz Kurtoğlu, Selçuk Balcı, Resul Dindar, Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi, Salih Yılmaz, İmera ve Anadolu Ateşi sahne aldı. Ebral Aydın’ın da sahne aldığı etkinlikle, Derya Aydın umutlarına bir adım daha yaklaşmış oldu. Etkinliğin başlangıcında konuşma yapan Ebral Aydın “Yaklaşık bir yıl önce başladığımız bu mücadelede bizleri yalnız bırakmadınız ve yol arkadaşı oldunuz. Bu gece, sıkıntıları atlatacağımız bir sürecin ilk adımı olacak inşallah’’ ifadelerini kullandı. Konser sırasında seyircilere seslenen Cengiz Kurtoğlu “Ne güzel yürekleriniz var. Hepinizi kalplerinizden öpüyorum. İnşallah sizlerin desteği, Allah’ın da izni ile Derya yeniden sağlığına kavuşacak ve biz onunla çay toplamaya gideceğiz’’ şeklinde konuştu.