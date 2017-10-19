Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Cannes şehrinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen İletişim Programları Uluslararası Pazarı Fuarı’nda (MIPCOM), Türk dizileri rüzgârı esiyor. Bugün akşama kadar açık kalacak fuara, 4 bin 700’ü aşkın firmayla 15 bin sektör temsilcisinin katılması bekleniyor. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer alacağı “Fatih”, izleyici tarafından büyük beğeniyle takip edilen “Diriliş Ertuğrul”, “Payitaht: Abdülhamid” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yapımlar da fuar boyunca sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Başta Orta Doğu olmak üzere, Balkanlar, Latin Amerika, bazı Türk cumhuriyetleri, Endonezya gibi ülkelere satılan Türk dizilerin son durumunu, fuara katılan bazı yetkililer değerlendirdi. TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan “Türkiye, ABD’den sonra dünyada en çok dizi ihraç eden ülkedir. Dünyadaki Türk dizilerinin hakimiyetini devamlı kılmak üzere TRT’nin büyük yapıtları bir bir seyirciyle buluşuyor” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu “Cannes’da adeta pazarın yüzde 40’ı belki yüzde 50’si Türk yapımcıların ürünleri ile dolu. 2023’te 2 milyar dolar rakamını görürsek, buna hiç şaşırmam” şeklinde konuştu. ATV İçerik Satış Yönetmeni Emre Görentaş ise “60’tan fazla ülkeye içeriğimizi satıyoruz. Her geçen gün yeni pazarlar açılıyor. Yıllar önce Türkiye Latin Amerika’dan dizi satın alırken, şimdi biz dizi satıyoruz” dedi.