Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahkahalarla başlayan gece alkışlar ve gözyaşlarıyla bitti.Galaya filmin senaristi ve yönetmeni Aytaç Ağırlar ve oyuncular, Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay ve Süleyman Kabaali katıldı.

“BU OYUNCULAR TEKMEYE KAFA ATTI”

Ekip, film gösteriminden önce kırmızı halıda basınla buluştu. Aytaç Ağırlar: “Yaptığınız bir işin karşılığında bu kadar insanın toplanması ve bunu kayıt altına alıyor olması bizim için çok önemli. 2008 yılında yazdığım bir senaryoyu geç de olsa hakkıyla 2017’de filme alabilmek çok keyifli. Bu gördüğünüz insanların hepsi o çocuğun doğabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Amiyane tabirle, futbol terimiyle tekmeye kafa attılar. Çok iyi, tadında, lezzetli bir film yaptık. İnşallah bu pozitif enerjiyi, sizler ve misafirlerimiz filmi izledikten sonra da paylaşıyor oluruz.

AYTAÇ AĞIRLAR OYUNCULARINA ÖVGÜ YAĞDIRDI!

Aytaç Ağırlar cümlelerine şöyle devam etti: Bu ekibin en güzel yanı gerçekten egolardan uzak, aralarında herhangi bir rekabete girmeden, birbirlerine destek olarak, omuz omuza girerek bu filmi çekmeleriydi. Birbirlerine sahne çalıştırdılar. Oyunculuk yapıp birbirine bu kadar destek olan bu kalabalığı görmek bile benim için had safhada haz verici. Bu insanlar bana çok başka bir şey gösterdiler.

KAAN YILDIRIM’IN İLK SİNEMA FİLMİ

Kaan Yıldırım: “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Benim ilk sinema filmim olduğu için benim ayrı bir heyecanım var. Tüm oyuncu arkadaşlarımla beraber bu işin senaryosunu çok beğendik ve bizi çok etkiledi. Aytaç Ağırlar’a teslim olmak istedik. Elimizden geleni yaptık. Çok güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Umarım seyirci de bizimle aynı görüşleri paylaşır. Çok gerçek, çok samimi bir hikaye. Bizimki çatışmalardaki kahraman hikayelerine dem vurmak yerine, onun bir öncesinde ve sonrasında askerlerin yaşadığı psikolojiyi anlatıyor” dedi.

BU FİLMİN SÜPER KAHRAMANLARI İNSANLAR

Ardından sözü alan Hakan Kurtaş: “Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Başından sonuna herkesin hikayesiyle, içine dahil olduğu bir hikaye izleyeceksiniz. Herkesin inanarak yaptığı ve değiştiği süreci izleyeceksiniz. Hayatımızda birçok kahraman var. Annemiz, babamız, bazen süper kahramanlar da olabiliyor. O kahramanlar insan olduğuna inandığımız zamanlar bizi daha çok etkiliyo. Bu film de o kahramanların insan olduğunu anlatan bir film. Hepinizin gelmesini yürekten istiyoruz.

“FİLM YÜREĞİME DOKUNDU”

Sonrasında da Alina Boz: “Senaryoyu okuduğum andan şu ana kadar duyduğum heyecan anlatılamaz. Okuduğum anda hem ağlayıp hem güldüğüm anlar oldu. Çok insani bir hikaye. Benim çok yüreğime dokundu. Ben “Eylül” karakterini canlandırıyorum, Erdal’ın (Kaan Yıldırım) kız arkadaşı.. Ettikleri bir kavgadan sonra Erdal’ın (Kaan Yıldırım) asker kaçağı olduğu anlaşılıyor ve askere alıyorlar. Bütün filmi anlatmak da istemiyorum. Bu filmin aşk kısmını dolduran bir karakterim” dedi.

Heyecanlanan oyuncu Uğur Civaner (Mülayim), Kaan Yıldırım ve Aytaç Ağırlar’ın koluna girdi. Kaan Yıldırım “Koluma heyecandan girdin değil mi? Elini tutayım mı?” deyince herkes kahkahaya boğuldu.

“BÖLÜK” TAM NOT ALDI!

Tüm oyuncuların yönetmenleri Aytaç Ağırlar’a teşekkür ve minnet yağdırdığı galada film ayakta alkışlanarak bitti. Davetlilerin bir yandan gözyaşlarını silerek bir yandan alkışı bırakmadığı finalde, başta Aytaç Ağırlar olmak üzere tüm oyuncular da uzun uzun tebrikleri kabul etti.

Galaya katılanlar arasında Ezgi Eyüboğlu, Betül Demir, Caner Özyurtlu, Ömer Faruk Sorak, Halil Söyletmez, Cihan Şimşek, Can Yaman, Burak Can, Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan, Yalçın Hafızoğlu ve Salih Keçeci de vardı. Yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatan “Bölük” filminde, Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süeyman Kabaali ve Avni Yalçın rolleri paylaşıyor.

Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği “Bölük” 20 Ekim’de sadece sinemalarda.

OYUNCULAR :



KAAN YILDIRIM

HAKAN KURTAŞ

ALİNA BOZ

AYKUT AKDERE

SELİM AKGÜL

M.UĞUR CİVANER

SALİH USTA

OLGU BARAN KUBİLAY

SÜLEYMAN KABAALİ

ve

AVNİ YALÇIN

YAPIMCI: TAFF PICTURES

YÖNETMEN: AYTAÇ AĞIRLAR

SENARYO: AYTAÇ AĞIRLAR

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