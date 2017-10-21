Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajdan ilgili bölüm şöyle:

Behzat Ç.’yi tekrar çekmeyi istiyordunuz. Emrah Serbes’in ardından ne olacak?

Elim bir kaza var ortada. Emrah’ın ruhsal durumuna bağlı.



Sonuçta Emrah Bey yazdı, siz de o karakteri canlandırdınız. Türkiye sizi Behzat Ç. ile tanıdı...

Emrah’ın durumunu bilemiyorum... Ne manadadır, nasıl bir dünyanın içindedir. Benim için Behzat Ç.’nin yazarıdır ve değerli bir insandır. Hoş bir edebiyat adamıdır. Eseri çıkaran o. Behzat Ç.’yi başkasına yazdırıp, oynayalım demek doğru olmaz. Gücü zaten yazarında saklıydı.



Emrah Bey’in yaptığı kazayı duyduğunuzda ne hissettiniz?

En az Emrah kadar üzüldüm. Daha fazla konuşmak istemiyorum.