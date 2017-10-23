Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antakya’da Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, aslen Altınözlü olup Hollanda’da genç yaşta müzik alanındaki çalışmalarıyla adını duyuran Karsu Dönmez hayranlarını coşturdu. Piyano ve orkestrası ile birbirinden güzel parçalarını seslendiren Dönmez, sevenlerine güzel bir akşam yaşattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen konsere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kilisli, Muhtarlar Dairesi Başkanı Durmuş Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.