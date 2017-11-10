Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağatay Ulusoy, Hollywood basamaklarını hızla tırmanıyor. Ulusoy, oyuncu koçu Lori Lively sayesinde Brad Pitt’in birçok filminin yönetmeni olan David Fincher ile bir proje için buluştu. Türkiye'deki başarısını Hollywood'a taşımak için gece gündüz çalışan Çağatay Ulusoy, bunun için önemli bir adım attı. İleri oyunculuk ve yabancı dil eğitimi için 3 aydır Los Angeles'ta olan Ulusoy, oyuncu koçu Lori Lively sayesinde dünyaca ünlü yıldızlarla tanıştı.

Lively, önceki gün Çağatay Ulusoy'u Hollywood sinemasının gözde ismi Brad Pitt'in başarısında da büyük payı olan dünyaca ünlü yönetmen David Fincher ile bir araya getirdi.

Ulusoy'la sinema üzerine sohbet eden Fincher, yakışıklı oyuncunun yüzünün objektife çok yakıştığını söyledi. Ünlü oyuncu, sohbet esnasında yönetmenden Hollywood için birkaç tavsiye de aldı.

Ulusoy, güzel yıldız Blake Lively'nin ablası olan Lori Lively'nin referansıyla ABD'deki birkaç filmin seçmelerine katıldı.

Brad Pitt ve Edward Norton'un rol aldığı 'Fight Club' filminin yönetmeni Fincher, aynı zamanda Mel Gibson ile de yakın dost.