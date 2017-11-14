Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tipik bir Türk aile komedisi olarak yeniden yazılan oyunun gala gecesine; Haldun Dormen, Göksel Kortay, Nedret Güvenç, Gencay Gürün, Hakan Altıner, Ali- Aysun Kocatepe ve annesi Ayten İnöntepe, Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel ile eşi, Aydan Şener, Suna Keskin, Uğurkan Erez, Halit Erman Ersoy, Aslı Kökçe, Atilla Atasoy, Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan, İrfan Kangı, Okan Karacan, Tuna Arman, Özgür Özgülgün, Burçin Orhon, Melih Çardak, Binnaz Ergin, Nükhet Akkaya, Deniz Gökçe, Kemal Başar, Betül Arım ve İsmail Düvenci gibi birçok ünlü ismin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları katıldı.

Damla Cercişoğlu’un yönettiği oyunun genel sanat yönetmenliğini Hakan Altıner üstleniyor. İki perdelik komedi oyunu “Damadım Olur Musun”da; Nuri Gökaşan, İpek Tenolcay, Özdemir Çiftçioğlu, Ayşe Erbulak, İlkyaz Kocatepe ve Berkay Şanveren gibi usta oyuncular rol alıyor.