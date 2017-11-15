Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox TV'de yayınlanan Kayıtdışı dizisinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde ayak bileğini kırdı. Oyuncu önceki gün kontrol için hastanedeydi.

HASTANEDEN İYİ HABERLE AYRILDI

Otomobiline bineceği sırada dengesini kaybedip ayağını burkan Erkan Petekkaya, apar topar hastaneye kaldırılmış ve bileğinin iki yerden kırıldığı anlaşılmıştı. Bu nedenle başrolü üstlendiği "Kayıtdışı" dizisinin çekimleri de aksamıştı. Petekkaya, önceki gün kontrol için gittiği hastaneden iyi haberle ayrıldı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SETE DÖNECEK

Çekilen röntgende kırıkların neredeyse kaynadığı görüldü ve haftaya çarşamba günü alçının alınmasına karar verildi. Bu durumda Petekkaya da birkaç gün içinde dizi setine dönebilecek.