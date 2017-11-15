Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu özel konserde Nazan öncel, sahnede Mabel Matiz ve GökçanSanlıman’ı ağırladı. Nazan Öncel “Bir Hadise Var” şarkısını Mabel Matiz ile birlikte seslendirirken Gökçan Sanlıman ile “Erkeklerde Yanar” şarkısını seslendirdi.

Tarkan’ın gönderdiği çiçek geceye damgasını vururken mayıs ayında vefat eden Akşit Togay ile ilgili ilk kez sahnede duygularını dile getirdi. Öncel” Meslek hayatım boyunca elini emeğini üzerimden bir an bile çekmeyen bütün albümlerimin prodüktörlüğünü yapan, klip ve fotoğraflarımı çeken, konserlerimizi düzenleyen, bütün o sevdiğimiz şarkıların size ulaştırmak için çabalayan, hayatımızı kolaylaştıran geçtiğimiz mayıs ayında kaybettiğim Akşit Togay’ımıza sizlerin huzurunda binlerce teşekkür etmek, minnettar olduğumu belirtmek isterim. O herkesin Akşit abi’siydi. Üstün insan, mükemmel bir baba ve muhteşem bir yol arkadaşıydı. Ama ne yazık ki zamanın eli ona değdi. Umarım bizi bir yerlerden görüyor ve hissediyordur. Her şey yolunda hiç merak etme Akşit abi, bütün sevenlerimiz burada, bizi yalnız bırakmadılar. Ve yine bütün dostlarımıza, sanatçı arkadaşlarıma özellikle dost eline bu acılı günlerimde bir olsun benden elini çekmeyen Tarkan’a bin teşekkür ederim.