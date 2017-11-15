Kanal D’de üç sezon boyunca izleyici ile buluşan ve ekranların fenomen karakterlerini oluşturan ‘Poyraz Karayel’ dizisi, ‘Poyraz Karayel Küresel Sermaye’ filmi ile aynı ruhu sinemada devam ettirecek. 15 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin oyuncu kadrosu da çok tanıdık. ‘Poyraz Karayel’i kült haline getiren oyuncular; Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ali İl, Cem Cücenoğlu ve Emel Çölgeçen Poyraz Karayel Küresel Sermaye için tekrar buluştu. Ayrıca Erkan Can, Şükran Ovalı da ekibe katıldı.
Poyraz Karayel hayranlarına müjde
15.11.2017 - 11:27 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D ekranlarında üç sezon yayınlanan Poyraz Karayel hayranlarına büyük bir müjde geldi.
Etiketler : Poyraz Karayel,
519716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/519716.aspx
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