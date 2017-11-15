Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D’de üç sezon boyunca izleyici ile buluşan ve ekranların fenomen karakterlerini oluşturan ‘Poyraz Karayel’ dizisi, ‘Poyraz Karayel Küresel Sermaye’ filmi ile aynı ruhu sinemada devam ettirecek. 15 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin oyuncu kadrosu da çok tanıdık. ‘Poyraz Karayel’i kült haline getiren oyuncular; Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ali İl, Cem Cücenoğlu ve Emel Çölgeçen Poyraz Karayel Küresel Sermaye için tekrar buluştu. Ayrıca Erkan Can, Şükran Ovalı da ekibe katıldı.