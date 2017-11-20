Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yalaza” adlı diziyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, sohbet programı ‘Hadi Be’nin konuğu oldu. Tuzcuoğlu, sosyal medya kullanıcılarından gelen sorulara samimi şekilde cevaplar verdi. Ünlü oyuncu, son projesini, nasıl bir oyuncu olduğunu şöyle anlattı...

Yalaza dizisinin senaryosunu okurken çok güldüm. Replikler, bir mizah dergisinden çıkma gibiydi. Çok başarılı. Bu işin senaryosu çok güçlü. Osman Sınav’a da çok inandım. Onunla çalışmayı yıllardır çok istiyordum. Hasan Kaçan keza öyle. O iki ismin gücü, Nalan olmamı sağladı.

Sevmediğim bir oyuncu ile oynarsam zorlanırım herhâlde. Ama ben çok kucaklayıcı bir oyuncuyumdur. Yani ekip işine çok inanırım.

Sette, egoları ve kişisel problemleri bir kenara bırakmak gerekir. Çok gönlüm açık oynarım. Ancak her oyuncu böyle değildir.

Ben küçükken de sessizdim, saygılıydım. 16 yaşından bu yana bu işi yapıyorum, 30 sene olacak neredeyse. Hiçbir zaman sululuklarım, fevriliklerim, şımarıklıklarım olmadı.

Reddettiğim diziler arasında patlayan işler oldu. Melekler Adası mesela. Nurgül’le (Yeşilçay) Hande (Ataizi) oynadı. Rahmetli Osman Yağmurdereli ilk bana getirdi projeyi. Ve hiç unutmam, dedi ki; ‘Bak kabul etmiyorsun projeyi, başını taşlara vuracaksın.’ Hakikaten çok iyi bir iş oldu, patladı. Ama her işte bir nasip, bir kısmet var.

Sesim güzel olsun isterdim. Caz söylemek, Türk sanat musikisi icra edebilmek isterdim. Psikolog, psikiyatrist olmayı da çok isterdim.

Hiçbir zaman estetik yaptırmadım. Korkuyorum çünkü. Hiç öyle botoks, dolgu filan yaptırmıyorum. Allah’ın lütfu diyelim. Bir gün estetik yaptırırsam da dişlerimle ilgili olur.

Güneş gözlüğü ve çantaya zaafım var. 10 tane güneş gözlüğüm vardır. Çok değil ama ben tasarruflu bir kadınım. Eskiden hiç böyle değildim. Hayat onu da öğretiyor. Fazlasıyla tedbirli oldum artık. Daha doğrusu müsriflik yapmamayı öğretti hayat bana.